Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
СМИ сообщили об изучении в Белом доме процедуры импичмента президента 06:40 CNN выступил с очередной анонимной утечкой о Трампе, Флинне и Кремле 05:47 В Ливии рассказали о 141 погибшем в результате атаки на базу ВВС 05:06 Депутат ЛДПР рассказал об этапировании осужденного на 27 лет в США сына 04:26 Бывший глава ФБР даст показания перед комитетом по разведке Сената 03:44 Reuters зафиксировал рекордное падение рейтинга Трампа 03:38 В результате взрывов в Багдаде погибли по меньшей мере 11 человек 03:08 Пентагон рассказал о тактических новинках Трампа в борьбе с ИГ 02:08 Источники WP назвали нового подозреваемого из ближнего круга Трампа 00:53 Путин обсудил с членами Совбеза кибербезопасность 00:20 NYT опубликовала цитату со словом «crazy» со встречи Трампа и Лаврова Вчера, 23:51 Лужков посоветовал правительству Москвы продолжать программу реновации Вчера, 21:56 Тимакова заработала 7,9 млн руб. в 2016 году Вчера, 21:29 Совбез России назвал нелегитимным удар США по Сирии Вчера, 21:28 США назвали условие прекращения ударов по поддерживаемым Сирией силам Вчера, 21:17 Медведев представил Путину план работы правительства до 2025 года Вчера, 21:12 Власти Москвы согласовали шествие и митинг против реновации 28 мая Вчера, 20:53 Захарова назвала манипуляцией планы дать площади в США имя Бориса Немцова Вчера, 20:10 Ассанж назвал «важной победой» просьбу Швеции отменить ордер на его арест Вчера, 19:50 Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США Вчера, 19:08 NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США Вчера, 18:39
Лента новостей 7:50 МСК
СМИ сообщили об изучении в Белом доме процедуры импичмента президента Политика, 06:40 «Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка Общество, 05:50 CNN выступил с очередной анонимной утечкой о Трампе, Флинне и Кремле Политика, 05:47 В Ливии рассказали о 141 погибшем в результате атаки на базу ВВС Политика, 05:06 Депутат ЛДПР рассказал об этапировании осужденного на 27 лет в США сына Политика, 04:26 Бывший глава ФБР даст показания перед комитетом по разведке Сената Политика, 03:44 Reuters зафиксировал рекордное падение рейтинга Трампа Политика, 03:38 В результате взрывов в Багдаде погибли по меньшей мере 11 человек Политика, 03:08 Истребители ВВС США сопроводили гражданский самолет в Гонолулу Общество, 02:31 Пентагон рассказал о тактических новинках Трампа в борьбе с ИГ Политика, 02:08 Источники WP назвали нового подозреваемого из ближнего круга Трампа Политика, 00:53 Прокуратура попросила отправить Меламеда в СИЗО Бизнес, 00:52 Путин обсудил с членами Совбеза кибербезопасность Политика, 00:20 NYT опубликовала цитату со словом «crazy» со встречи Трампа и Лаврова Политика, Вчера, 23:51 Роспотребнадзор не нашел рисков в партии сока с «химическим напитком» Общество, Вчера, 23:49 В СК рассказали детали взрыва газа в доме в Сочи Общество, Вчера, 23:24 Куратор национальной платежной системы заработала больше всех в ЦБ Финансы, Вчера, 23:16 «Мегафон» полностью восстановил связь в Москве и Поволжье после сбоя Технологии и медиа, Вчера, 23:05 Власти Москвы назвали сроки начала переселения жильцов из пятиэтажек Общество, Вчера, 22:49 Осужденного на 27 лет в США сына депутата Госдумы вновь отдали под суд Общество, Вчера, 22:42 В Сочи в результате взрыва газа в частном доме пострадали два человека Общество, Вчера, 22:42 Шепелев обжалует приговор по делу о деньгах на лечение Жанны Фриске Общество, Вчера, 22:18 Лужков посоветовал правительству Москвы продолжать программу реновации Политика, Вчера, 21:56 «Еврохим» решил оспорить антидемпинговые пошлины Украины на удобрения Бизнес, Вчера, 21:52 Тимакова заработала 7,9 млн руб. в 2016 году Политика, Вчера, 21:29 Совбез России назвал нелегитимным удар США по Сирии Политика, Вчера, 21:28 Хуснуллин опроверг связь реновации с кризисом на строительном рынке Общество, Вчера, 21:24 США назвали условие прекращения ударов по поддерживаемым Сирией силам Политика, Вчера, 21:17
СМИ сообщили об изучении в Белом доме процедуры импичмента президента
Материалы по теме CNN выступил с очередной анонимной утечкой о Трампе, Флинне и Кремле Reuters зафиксировал рекордное падение рейтинга Трампа Пентагон рассказал о тактических новинках Трампа в борьбе с ИГ Источники WP назвали нового подозреваемого из ближнего круга Трампа
06:40
СМИ сообщили об изучении в Белом доме процедуры импичмента президента

Юристы Белого дома начали изучать процедуру импичмента президента, которая может быть применена к американскому лидеру Дональду Трампу, чтобы сместить его с поста. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией, передает CNN.

По данным собеседника телеканала, юристы Белого дома решили проконсультироваться у экспертов и начали собирать информацию, как проходит процедура импичмента. Как отмечает CNN, консультации были проведены во время прошедшей недели.

В свою очередь, чиновники в администрации президента США полагают, что Трампа поддерживают члены республиканской партии в Конгрессе, и импичмент не планируются, рассказали собеседники телеканала. По их словам, демократы также стараются унять разговоры о смещении с поста Трампа.

Представитель администрации президента назвал «неправдой» данные о том, что собирается информацию о процедуре импичмента.

В среду, 17 мая, член палаты представителей США от штата Техас демократ Эл Грин заявил о своих планах призвать к импичменту Трампа. Он сказал, что Трамп мешает ходу расследования его связей с Россией во время проведения президентских выборов в США. Подобные обвинения президент США опровергает.

Газета Washington Post написала 15 мая со ссылкой на свои источники, что во время встречи в Белом доме с министром иностранным дел России Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком Трамп передал секретную информацию о террористической организации «Исламское государства» (запрещена в России). Собеседники не уточнили какие именно данные были предоставлены представителям России, но отметили, что этой информацией Трамп не стал делиться даже с высокопоставленными американскими чиновникам.

Телеканал ABC сообщал, что секретные данные Трамп получил от израильского разведчика в рядах ИГ, который контактирует с Вашингтоном. Как отмечалось в сообщении телеканала, разведчик рассказал о том, что «Исламское государство» планирует пронести бомбу на борт, которая замаскирована под ноутбук, на самолет, вылетающий в США.

Президент России Владимир Путин в среду, 17 мая, заявил, что подобные обвинения— «политическая шизофрения». Он сказал, что подобные заявления вызывают «озабоченность» России, потому что «трудно представить», что могут сделать те, кто «генерирует» подобную «чушь» и «бред». 

Теги
Белый дом, импичмент президента, Дональд Трамп
Другие материалы РБК
Тренер рассказала о причинах ухода Юлии Липницкой
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
«Великий враг США»: оскароносный режиссер из США снял фильм о Путине
Тренер «Зенита» отреагировал на слова Мутко о «мальчике, который судит»
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку