СМИ сообщили об изучении в Белом доме процедуры импичмента президента

Юристы Белого дома начали изучать процедуру импичмента президента, которая может быть применена к американскому лидеру Дональду Трампу, чтобы сместить его с поста. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией, передает CNN.

По данным собеседника телеканала, юристы Белого дома решили проконсультироваться у экспертов и начали собирать информацию, как проходит процедура импичмента. Как отмечает CNN, консультации были проведены во время прошедшей недели.

В свою очередь, чиновники в администрации президента США полагают, что Трампа поддерживают члены республиканской партии в Конгрессе, и импичмент не планируются, рассказали собеседники телеканала. По их словам, демократы также стараются унять разговоры о смещении с поста Трампа.

Представитель администрации президента назвал «неправдой» данные о том, что собирается информацию о процедуре импичмента.



В среду, 17 мая, член палаты представителей США от штата Техас демократ Эл Грин заявил о своих планах призвать к импичменту Трампа. Он сказал, что Трамп мешает ходу расследования его связей с Россией во время проведения президентских выборов в США. Подобные обвинения президент США опровергает.

Газета Washington Post написала 15 мая со ссылкой на свои источники, что во время встречи в Белом доме с министром иностранным дел России Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком Трамп передал секретную информацию о террористической организации «Исламское государства» (запрещена в России). Собеседники не уточнили какие именно данные были предоставлены представителям России, но отметили, что этой информацией Трамп не стал делиться даже с высокопоставленными американскими чиновникам.



Телеканал ABC сообщал, что секретные данные Трамп получил от израильского разведчика в рядах ИГ, который контактирует с Вашингтоном. Как отмечалось в сообщении телеканала, разведчик рассказал о том, что «Исламское государство» планирует пронести бомбу на борт, которая замаскирована под ноутбук, на самолет, вылетающий в США.



Президент России Владимир Путин в среду, 17 мая, заявил, что подобные обвинения— «политическая шизофрения». Он сказал, что подобные заявления вызывают «озабоченность» России, потому что «трудно представить», что могут сделать те, кто «генерирует» подобную «чушь» и «бред».