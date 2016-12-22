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Истребители ВВС США сопроводили гражданский самолет в Гонолулу
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Истребители ВВС США сопроводили гражданский самолет в Гонолулу

Истребили ВВС США F-22 сопровождали пассажирский самолет до международного аэропорта Гонолулу в штате Гавайи, после сообщения о беспорядках на его борту. Об этом рассказал представитель американского Тихоокеанского командования Дейв Бенхэм, передает Reuters.

По его словам, информацию о беспорядках передал экипаж самолета. «F-22 сопроводили авиалайнер в соответствии с внутренними процедурами», — отметил Дейв Бенхэм. Он добавил, что самолет приземлился.

По данным Star Advertiser Honolulu со ссылкой на авиакомпанию American Airlines, которой принадлежит лайнер, причиной вызова военных самолетов стал пассажир, пытавшийся пройти в кабину пилотов. Как отмечает издание, он был задержан ФБР.

Associated Press сообщает, что самолет следовал рейсом № 31 из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Представитель American Airlines заявила агентству, что на борту лайнера находился 181 пассажир и шесть членов экипажа.

В Министерстве департамента транспорта сообщили, что из самолета, на котором произошел инцидент, были высажены все пассажиры, и его проверяют саперы. Во время проверки в аэропорту на 30 минут были приостановлены все передвижения на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщается в Twitter Министерства безопасности США, министр Джон Келли проинформирован о ситуации на борту самолета American Airlines. В посте отмечается, что на данный момент о беспорядках на других гражданских самолетах не сообщалось. Министерство безопасности продолжает следить за ситуацией, говорится в Twitter ведомства.

 

Теги
авиапроисшествие, гражданская авиация, American Airlines
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