Истребители ВВС США сопроводили гражданский самолет в Гонолулу

Истребили ВВС США F-22 сопровождали пассажирский самолет до международного аэропорта Гонолулу в штате Гавайи, после сообщения о беспорядках на его борту. Об этом рассказал представитель американского Тихоокеанского командования Дейв Бенхэм, передает Reuters.
По его словам, информацию о беспорядках передал экипаж самолета. «F-22 сопроводили авиалайнер в соответствии с внутренними процедурами», — отметил Дейв Бенхэм. Он добавил, что самолет приземлился.
По данным Star Advertiser Honolulu со ссылкой на авиакомпанию American Airlines, которой принадлежит лайнер, причиной вызова военных самолетов стал пассажир, пытавшийся пройти в кабину пилотов. Как отмечает издание, он был задержан ФБР.
Associated Press сообщает, что самолет следовал рейсом № 31 из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Представитель American Airlines заявила агентству, что на борту лайнера находился 181 пассажир и шесть членов экипажа.
В Министерстве департамента транспорта сообщили, что из самолета, на котором произошел инцидент, были высажены все пассажиры, и его проверяют саперы. Во время проверки в аэропорту на 30 минут были приостановлены все передвижения на взлетно-посадочной полосе.
Как сообщается в Twitter Министерства безопасности США, министр Джон Келли проинформирован о ситуации на борту самолета American Airlines. В посте отмечается, что на данный момент о беспорядках на других гражданских самолетах не сообщалось. Министерство безопасности продолжает следить за ситуацией, говорится в Twitter ведомства.