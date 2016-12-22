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Путин обсудил с членами Совбеза кибербезопасность
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Путин обсудил с членами Совбеза кибербезопасность

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности кибербезопасность и социально-экономические вопросы России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, в рамках совещания поднимался вопрос сирийского конфликта «с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории». Путин и члены Совбеза отметили, что подобные действия являются нелегитимными и «существенно» усложняют процесс урегулирования конфликта в Сирии и созданию зон деэскалации.

В совещании приняли участие, в том числе премьер-министр Дмитрий Медвдев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу.

Военные США нанесли авиаудар по проправительственным силам в четверг, 18 мая, сообщало Reuters. Как рассказали агентству неназванные американские чиновники, данные формирования угрожали Америке и повстанцами, которых поддерживают США.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 19 мая, что американская сторона не предупредила Россию о своем ударе по Сирии. По словам главы МИД, в результате погибли «несколько десятков мирных граждан».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, в свою очередь, сказал, что США будут наносить удары до тех пор, пока не будет угроз для американских военных.

В марте Патрушев заявлял, что в 2016 году число хакерских атак на информационные ресурсы России выросло втрое. Он отметил, что за прошедший год было выявлено и нейтрализовано более 52,5 млн атак, по сравнению с 14,4 млн в 2015 году. Секретарь Совбеза пояснил, что хакеры хотели нарушить работу технических средств государственных и муниципальных органов власти и получить информацию, доступ к которой ограничен. Он отметил, что во время кибератак были применены средства компьютерной разведки.

В 2016 году Совбез России представил проект новой доктрины кибербезопасности. В документе отмечается, что основными угрозами для информационной безопасности России являются террористические и экстремистские группировки и иностранные спецслужбы. Авторы доктрины указали, что Россия отстает от других стран в вопросах информационных технологий и призвали создать свои, в том числе резервные копии рунета. Это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу Интернета в случае угроз извне, говорится в документе. 

Теги
кибербезопасность, кибератаки, Совет Безопасности
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