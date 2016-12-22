В Сочи в результате взрыва газа в частном доме пострадали два человека

В Сочи при взрыве газа в частном доме пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Представитель ведомства уточнил, что пострадавшие в настоящий момент находятся под завалами. Проводятся поисково-спасательные работы, добавил он.
Сообщение о хлопке в доме по адресу: Центральный район, улица Грибоедова поступило в 20:46 мск, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Из-за взрыва «произошло обрушение одноэтажного частного жилого строения», говорится в сообщении.
О том, что из-за взрыва газового баллона пострадали два человека также сообщили агентству «Интерфакс» в городской службе «Скорой помощи». «Проведена экстренная противошоковая терапия, их [пострадавших] извлекают», — добавил собеседник агентства.
В то же время в экстренных службах региона агентству сообщили, что, по предварительной информации, под завалами обрушившегося дома могут находиться четыре человека.