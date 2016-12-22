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Совбез России назвал нелегитимным удар США по Сирии
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Члены Совбеза России назвали нелегитимным удар США по Сирии 18 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, участники встречи обсудили тему Сирии. При этом акцент был сделан на «состоявшийся накануне очередной удар американцев по сирийской территории». Во время заседания отмечалось, что такие действия «существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом», добавил Песков.

Авиаудар по поддерживаемым сирийским правительством силам США нанесли накануне, 18 мая, сообщал Reuters. Эти силы представляли угрозу для Америки и повстанцев, поддерживаемых США в Сирии, заявили агентству неназванные американские чиновники. ​Перед ударом «десятки ополченцев» игнорировали «предупредительные выстрелы» самолетов США.

США не предупреждали Россию об ударе, заявил 19 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В результате погибли несколько десятков мирных граждан», — сказал Лавров. Удары по силам прекратятся, если для военных США не будет угрозы, заявил позже председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. 

Теги
США, Совбез, Сирия, удар
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