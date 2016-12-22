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Хуснуллин опроверг связь реновации с кризисом на строительном рынке
21:24
Хуснуллин опроверг связь реновации с кризисом на строительном рынке

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин опроверг в программе телеканала РБК «Станислав Кучер. Специальный эфир» сообщения СМИ о том, что программа реновации была придумана в том числе из-за возможного кризиса на строительном рынке после окончания больших российских строек.

«Программа никак не связана с глобальными российскими стройками. Девелоперы тут ни при чем», — заявил Хуснуллин, — «Сказать, что у нас не хватает денег, программ и идей, чтобы загрузить девелоперов — ни в коем случае». По его словам, городу не хватает строителей, что касается застройщиков, «градостроительных решений города у нас хватит на всех девелоперов на 15 лет». «У девелоперов нет интереса к этой программе, мы не видим сейчас их участия в ней», — рассказал заммэра.

Что нарушает законопроект о реновации
Видео: РБК

Ранее, в интервью газете «Коммерсантъ» Хуснуллин говорил, что на первом этапе программы «финансирование преимущественно будет идти из городского бюджета». При этом уже принято решение, что из него на эти цели в течение трех лет будет выделяться по 100 млрд руб. Участники рынка, ранее опрошенные РБК, утверждали, что вся программа будет стоить 2,5–3 трлн руб.

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Тогда же газета «Коммерсантъ» писала, что к программе реновации мэрия может привлечь застройщиков.

В феврале 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным было объявлено, что в столице снесут все оставшиеся пятиэтажки, то есть около 8 тыс. В начале мая мэрия Москвы опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны проголосовать, включать ли их жилища в программу сноса. 

Теги
реновация жилья
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