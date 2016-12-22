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Тимакова заработала 7,9 млн руб. в 2016 году
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21:29
Тимакова заработала 7,9 млн руб. в 2016 году

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова за 2016 год заработала 7 млн 867 тыс. 599 руб. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте правительства.

В собственности у Тимаковой находится квартира в России площадью 60,1 кв. м. Согласно документу, ее супруг Александр Будберг в прошлом году заработал 8 млн 789 тыс. 208 руб. В его собственности находятся две квартиры в России площадью 290,7 кв. м и 70,8 кв. м. Он также владеет 1/3 еще одной квартиры в России, следует из декларации.

Кроме того, Будберг является собственником земельного участка площадью 2704 кв. м и жилого дома площадью 96 кв. м, которые находятся в Латвии. В его собственности также находится машино-место и два автомобиля Mercedes Benz S350L и Mercedes Benz GL 500.

В 2015 году Наталья Тимакова заработала 7 млн 637 тыс.618 руб., а ее супруг — 16 млн 891 тыс. 920 руб., свидетельствуют данные из декларации на сайте кабмина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в прошлом году заработал 12,8 млн руб. Общий семейный доход с его супругой Татьяной Навкой, которая задекларировала 120,8 млн руб., за 2016 год составил 133,6 млн руб., они стали самой богатой семьей в администрации президента. 

Теги
доходы, Дмитрий Медведев, Наталья Тимакова
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