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США назвали условие прекращения ударов по поддерживаемым Сирией силам
Материалы по теме Совбез России назвал нелегитимным удар США по Сирии МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам Пентагон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной» Пентагон допустил наличие жертв после авиаудара по сирийским военным
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США прекратят удары по поддерживаемым правительством Сирии силам, в том случае если не будет угроз для войск США. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, передает агентство Reuters.

Удар по боевикам в Сирии был нанесен в целях защиты, заявил Данфорд.

Накануне, 18 мая, военные США нанесли авиаудар против поддерживаемых сирийским правительством сил. Об этом Reuters заявляли американские чиновники. Удар был нанесен по силам, которые представляли угрозу для США и поддерживаемых ими сил.

Жертвами удара стали несколько человек. Удар по сирийским войскам совершили, когда те направлялись к военной базе Аль-Танф, которая находится на юге Сирии и граничит с Ираком и Иорданией. Эту базу используют военные США. Американские чиновники заявили, что удар был нанесен после того, как поддерживаемые Сирией силы проигнорировали предупредительные выстрелы самолетов США.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал удар США на юге Сирии «противозаконным» и «грубым нарушением» суверенитета Сирии. Он подчеркнул, что, «по некоторым сообщениям», в результате удара погибли «десятки мирных граждан».

По словам Лаврова, командование США пыталось «оправдать» удар тем, что войска властей Сирии угрожали оппозиционным силам, сотрудничающим с военными США. Министра встревожил тот факт, что «теряется общее понимание» объединения усилий для борьбы с террористами из «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе группировки запрещены в России).

Министр обороны США Джим Мэттис объяснил удар по Сирии «самообороной». В Пентагоне допустили наличие жертв после удара по войскам Сирии. Об этом заявил официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Джош Джейкс. Он добавил, что на данный момент нет «полной оценки потерь» среди сирийских военных. 

Теги
США, Сирия, Джозеф Данфорд, удары в Сирии, война в Сирии
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