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Кудрин заявил об отставании России по цифровизации экономики в три раза
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Кудрин заявил об отставании России по цифровизации экономики в три раза
Экономика, 20:24
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Кудрин заявил об отставании России по цифровизации экономики в три раза

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил об отставании России в три-четыре раза от «ведущих стран по цифровизации экономики». Об этом он сказал в рамках презентации доклада Всемирного банка «Получение цифровых дивидендов в Европе и Центральной Азии», передает RNS.

«Государству для эффективного выполнения своих целей тоже необходимо пройти этот процесс, адаптироваться к происходящим изменениям», — отметил Кудрин. Он подчеркнул, что для этого необходимо выполнение многих сопутствующих условий.

В середине апреля на конференции Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Алексей Кудрин заявил, что ускорению экономики России мешает «чрезвычайная» зависимость от нефтяных цен. «Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики. Новая не появилась пока», — отмечал он.

В числе других препятствий Кудрин также назвал «очень слабое» государственное управление, финансовую изоляцию из-за санкций и сокращение количества трудоспособного населения России.

Глава ЦСР предложил несколько мер для ускорения российской экономики. Первая — реформа госуправления, которая должна включать кадровую реформу, цифровизацию, оптимизацию процессов и «современную систему управления изменениями».

Еще одну меру, по мнению Кудрина, должно применить государство. Необходимо снизить долю государства, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. Кроме того, для роста экономики нужна децентрализация и эффективная внешняя политика, отметил глава ЦСР.

Теги: Россия , экономика , Алексей Кудрин
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