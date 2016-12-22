«Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона»

Сервис «Яндекс.Такси» временно отключил оплату минимальной стоимости поездки из-за перебоев в работе мобильного оператора «МегаФон». Об этом RNS сообщил руководитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Владимир Исаев.

«Оплата будет отключена до тех пор, пока «МегаФон» не восстановит работу», — отметил он. Исаев уточнил, что минимальная стоимость поездки взимается, если пассажир отменяет поездку или в течение длительного времени не выходит к машине. Из-за неполадок связи «некоторые пользователи не могут связаться с водителями, которые выполняют их заказы, и вынуждены отменять поездку», — отметил он.

О проблемах в работе из-за перебоев связи «МегаФона» также сообщили в компаниях Gett и Uber, пишет RNS. Некоторые пользователи и водители испытывают затруднения в работе с платформой, рассказали агентству в пресс-службе Uber. «В данный момент мы анализируем и оцениваем ситуацию», — отметили в компании.

В пресс службе Gett в свою очередь рассказали, что из-за проблем в работе мобильного оператора с 11:00 мск до 14:00 мск пользователи не могли заказать такси. Однако жалоб от пользователей или водителей в поддержку не поступало, в настоящий момент сервис работает в штатном режиме, отметили в компании.

Сбои в сотовой связи «МегаФона» произошли утром 19 мая. По данным клиентов оператора, проблемы возникли с мобильным интернетом и со связью в Москве, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре и в других регионах. В самой компании пояснили, что перебои произошли в результате проблем с сетевым оборудованием. Кроме того, в «МегаФоне» сообщили, что руководство рассматривает возможность выплаты компенсаций пострадавшим клиентам.