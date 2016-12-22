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«Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС
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18:14
«Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными трех жительниц Сочи Марину Джанджгаву, Ингу Тутисани и Анник Кесян, которых осудили по обвинению в государственной измене по СМС. Об этом сообщается на сайте центра.

«Мы считаем недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за сохранение военной тайны, которая им не доверялась», — говорится в сообщении. По мнению центра, недопустимо «криминализовать общение с иностранцами на тему событий и фактов, информация о которых общедоступна». В связи с этим «мы требуем отмены приговоров им и их немедленного освобождения», подчеркнули в «Мемориале».

В сообщении также отмечается, что осужденных жительниц Сочи не уведомили о секретности данных. Кроме того, эта информация была доступна неограниченному круг людей, добавили в центре.

По информации «Мемориала», следователи «всячески препятствовали встречам обвиняемых с родственниками». По мнению центра, это препятствовало поиску и выбору квалифицированных защитников и освещению дел в СМИ. «Приговоры Тутисани и Кесян даже не были обжалованы в апелляционную инстанцию», — отмечается в сообщении.

Джанджгава и Кесян уже переведены в московское СИЗО «Лефортово». Кроме того, готовятся кассационные жалобы по делам Кесян и Тутисани и надзорная — по делу Джанджгавы, следует из сообщения.

Марину Джанджгаву арестовали в 2012 году. Ее обвинили в том, что она отправила СМС о движении российской военной техники своему знакомому из Грузии Гоче Чхетии, который оказался сотрудником спецслужб. В 2013 году женщину приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Анник Кесян, в свою очередь, была арестована в 2014 году. Ее осудили на восемь лет колонии, из-за того что в 2008 году женщина отправила СМС о поезде с военной техникой, который направлялся в Грузию. СМС она отправила мужчине, с которым познакомилась на российско-грузинской границе.

По информации «Команды 29», в период с 2013 по 2016 год в Краснодарском крае за госизмену и шпионаж были осуждены не менее десяти человек. В их числе Инга Тутисани, которая вела СМС-переписку с гражданином Грузии.

По делу о госизмене через СМС также проходила Оксана Севастиди, которую приговорили к семи годам лишения свободы за СМС знакомому Тимуру Бускадзе о поезде, который следовал в Абхазию. Мужчина, по версии следствия, оказался грузинским разведчиком. В марте президент Владимир Путин помиловал Севастиди, а затем Верховный суд смягчил ей приговор до трех лет лишения свободы. В середине марта женщина вышла на свободу.

Ранее «Мемориал» признал политзаключенными Оксану Севастиди и вторую осужденную за госизмену по СМС жительницу Сочи Екатерину Харебаву. 

Теги
Сочи, политзаключенные, «Мемориал», СМС
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