Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте

Российский президент Владимир Путин 25 мая проведет переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который приедет в Россию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

​Лидеры стран обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отмечается в сообщении.

Стороны также обсудят актуальные международные и региональные проблемы, добавили в пресс-службе. Согласно сообщению, особое внимание Путин и Дутерте в ходе встречи уделят вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам переговоров ожидается, что главы государств примут совместное заявление, а также подпишут ряд двусторонних документов, говорится в сообщении.

О том, что Родриго Дутерте приедет в Россию в апреле или мае 2017 года, сообщал министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в декабре прошлого года.



Сам президент Филиппин в ноябре 2016 года рассказал, что Путин пригласил его посетить Россию во время двусторонней встречи на саммите АТЭС. Дутерте отметил, что речь шла о путях «расширения и активизации экономического взаимодействия». Он добавил, что прежде он отправит министров обороны и иностранных дел, для того чтобы определить повестку встречи лидеров стран.