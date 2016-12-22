«МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы

Сотовый оператор «МегаФон» восстановит голосовую связь «в ближайшие часы». Сейчас оператор распределяет нагрузку по резервному оборудованию. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном Telegram-канале «МегаФона».

«Мы очень стараемся все починить максимально быстро!» — уточняется в сообщении.

О том, что вся оперативная информация о состоянии сети будет публиковаться в официальном Telegram-канале, «МегаФон» заявил на своей странице в Twitter.

На сбои в сотовой связи «МегаФона» утром 19 мая начали жаловаться пользователи оператора. По данным клиентов, проблемы возникли со связью и мобильным интернетом в Москве, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде и других регионах.

Компания заявила, что рассмотрит возможность выплаты компенсаций пострадавшим от сбоя связи.

Компания заявила в своем микроблоге в Twitter, что пытается устранить проблему. В пресс-службе «МегаФона» уточнили, что проблемы связаны с сетевым оборудованием. В компании уверяют, что «нет оснований» связывать их с вирусом WannaCry.

В пятницу, 12 мая, этот вирус атаковал операционные системы компьютеров во многих странах мира. В России атаке подверглись «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайна»), МВД и некоторые другие ведомства и компании. WannaCry шифровал данные, хранящиеся на компьютере, требовав заплатить за них «выкуп».