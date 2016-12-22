Минтруд и Сбербанк запустят проект с электронными кадровыми документами

Минтруд России совместно со Сбербанком запустит пилотный проект по введению электронных кадровых документов в России. Об этом глава Минтруда России Максим Топилин заявил на встрече с министром труда и социального обеспечения Германии Андреа Налесом на саммите министров труда и занятости стран G20.

Топилин сообщил о том, что для реализации проекта потребуется найти «не только технологические, но и правовые решения». Он также отметил, что переход на электронные документы снизит издержки работодателей и будет способствовать легализации труда.

Минтруд в апреле 2017 года допустил переход россиян на электронные трудовые книжки. Реакция Минтруда последовала после замечания главы Сбербанка Германа Грефа о «неудобстве» современной системы трудовых книжек. По его словам, из-за этого работодатели несут «гигантские расходы», пенсионный фонд вынужден вручную вводить данные граждан, а сами россияне «носятся с трудовой книжкой» и боятся, что «не дай бог ее потеряли».

Греф отметил, что огромное количество времени уходит на ведение трудовых документов, «обязательно с синей ручкой, обязательно с синей печатью и обязательно от руки». Также он отметил, что если трудовая книжна была потеряна, то гражданам приходится обходить «громадное количество организаций», и это «громадная проблема».

Роструд поддержал переход на электронные трудовые книжки и отметил, что смена трудовой книжки должна быть добровольной. Также в ведомстве подчеркнули, что введение электронной документации повысит уровень защиты трудовых прав вахтовиков и тех граждан, которые работает дистанционно.

Вице-премьер Ольга Голодец в конце апреля рассказала о том, что правительство готовит «плавный» переход россиян на электронные трудовые книжки. Она отметила, что можно будет пользоваться двумя видами документов, так как не все россияне готовы перейти на электронную версию книжки.