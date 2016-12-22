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Минтруд и Сбербанк запустят проект с электронными кадровыми документами
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Минтруд и Сбербанк запустят проект с электронными кадровыми документами
Экономика, 15:59
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Минтруд и Сбербанк запустят проект с электронными кадровыми документами

Минтруд России совместно со Сбербанком запустит пилотный проект по введению электронных кадровых документов в России. Об этом глава Минтруда России Максим Топилин заявил на встрече с министром труда и социального обеспечения Германии Андреа Налесом на саммите министров труда и занятости стран G20.

Топилин сообщил о том, что для реализации проекта потребуется найти «не только технологические, но и правовые решения». Он также отметил, что переход на электронные документы снизит издержки работодателей и будет способствовать легализации труда.

Минтруд в апреле 2017 года допустил переход россиян на электронные трудовые книжки. Реакция Минтруда последовала после замечания главы Сбербанка Германа Грефа о «неудобстве» современной системы трудовых книжек. По его словам, из-за этого работодатели несут «гигантские расходы», пенсионный фонд вынужден вручную вводить данные граждан, а сами россияне «носятся с трудовой книжкой» и боятся, что «не дай бог ее потеряли».

Греф отметил, что огромное количество времени уходит на ведение трудовых документов, «обязательно с синей ручкой, обязательно с синей печатью и обязательно от руки». Также он отметил, что если трудовая книжна была потеряна, то гражданам приходится обходить «громадное количество организаций», и это «громадная проблема».

Роструд поддержал переход на электронные трудовые книжки и отметил, что смена трудовой книжки должна быть добровольной. Также в ведомстве подчеркнули, что введение электронной документации повысит уровень защиты трудовых прав вахтовиков и тех граждан, которые работает дистанционно.

Вице-премьер Ольга Голодец в конце апреля рассказала о том, что правительство готовит «плавный» переход россиян на электронные трудовые книжки. Она отметила, что можно будет пользоваться двумя видами документов, так как не все россияне готовы перейти на электронную версию книжки.

Теги: Сбербанк , Минтруд , трудовая книжка
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