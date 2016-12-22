«Газпром» не стал участвовать в аукционе на Гыданское месторождение

«Газпром» не будет участвовать в конкурсе на разработку Гыданского месторождения, так как не попадает под его условия. Об этом РБК рассказал глава департамента добычи газа, член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов. По его словам, под эти условия попадает «только одна компания в мире» — НОВАТЭК, которая, согласно условиям, имеет мощности по сжижению газа на Ямале и Гыдане.

Черепанов добавил, что «Газпром» не собирается обращаться в Федеральную антимо­но­поль­ную службу (ФАС) из-за нарушения конкуренции в этом конкурсе.

Аукцион на Гыданское газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) состоится в запланированный срок, 9 июня. Заявки на него подали две компании — «дочки» НОВАТЭКа: «Арктик СПГ-1» и «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз». Об этом рассказал РБК министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. По его словам, эти компании внесли задаток в размере стартового платежа — чуть более 2 млрд руб.

На торги будет выставлен участок Гыданского газового месторождения площадью 3705,3 кв. км. Запасы газа в выставленном на аукцион участке оцениваются в 58,4 млрд куб. м по категории С1, 57,7 млрд куб. м по категории С2 и 361,4 млрд куб. м по категории С3. Запасы конденсата составляют 32 млн т.

О том, что НОВАТЭК собирается участвовать в аукционе, заявил 15 мая совладелец компании Леонид Михельсон. РБК Тюмень писало 10 апреля, что НОВАТЭК сможет вне конкуренции получить лицензию на разработку этого месторождения. Согласно распоряжению, в аукционе смогут участвовать лишь предприятия, имеющие месторождения на Ямале или Гыдане, которые могут направить добытый газ на сжижение. Под эти условия подходит только НОВАТЭК, который планирует запустить «Ямал СПГ» в конце 2017 года. Его мощность составит 16,5 млн т в год.