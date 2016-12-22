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В Петербурге пришли с обысками к гражданке Финляндии и предпринимателю
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15:32
В Петербурге пришли с обысками к гражданке Финляндии и предпринимателю

В Санкт-Петербурге следователи начали обыски в офисе компании «Форвардинг транспорт сервис», учредителем которой является Элизабет Елена Вон Мессинг. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» с места событий. О том, что Вон Мессинг является владельцем 100% долей компании «Форвардинг транспорт сервис», свидетельствуют (.pdf) данные ЕГРЮЛ.

Как уточняет «Фонтанка», Вон Мессинг является гражданкой Финляндии и предпринимателем. Источник информации издание не уточняет. В офис с обысками пришли сотрудники Следственного комитета и регионального управления ФСБ, пишет издание.

По информации «Фонтанки», следователи проводят серию обысков в рамках уголовного дела по «незаконному выводу денежных средств за границу». Обыск проводится в офисе компании ООО «ФТС» в доме 95 по Невскому проспекту, уточняет издание. Офис Вон Мессинг находится в этом здании, женщина, по информации издания, также известна под именем Елена Скородумова. При этом «Фонтанка» указывает, что она является совладельцем фирмы «ФТС».

Как отмечает «Фонтанка», обыски 19 мая также прошли по месту жительства генерального директора «ФТС» Сергея Черемухина, а также еще по нескольким адресам. Главы компании, как отмечает издание, по месту жительства не оказалось, в настоящий момент идут его поиски. Других фигурантов дела «постепенно доставляют в Следственный комитет на Мойку», отмечает «Фонтанка».

Вон Мессинг, Черемухин и еще несколько человек, по информации издания, проходят по уголовному делу по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Его завели около двух недель назад, «в материалах этого дела зафиксирована сумма в €1 млрд», пишет издание.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обыск в офисе Вон Мессинг связан с подозрениями в «подлоге документов при валютных операциях».

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко в разговоре с РБК сообщил, что информация об обыске в компании «Форвардинг транспорт сервис» уточняется. 

Теги
Санкт-Петербург, обыски, «Форвардинг транспорт сервис», Мессинг
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