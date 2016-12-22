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В Ульяновске 13 воспитанников детского сада заболели кишечным гриппом
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14:54
В Ульяновске 13 воспитанников детского сада заболели кишечным гриппом

В Ульяновске 13 воспитанников детского сада заболели кишечным гриппом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.

В медицинские учреждения за помощью 17–18 мая 2017 года обратились 13 детей в возрасте трех-пяти лет. Дети находились в одной группе в детском саду №72 по улице Ефремова. По факту инцидента прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку.

В Удмуртии в мае 2017 года более 90 детей из оздоровительного лагеря «Дружба» были доставлены в больницу из-за пищевого отравления. В день происшествия в лагере состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарных норм в столовой лагеря.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи допросили директора и учредителя лагеря, а также руководителя Ижевского клуба интеллектуальных игр. У них изъяли документы и провели обыски по месту жительства. 

Теги
Ульяновск, детский сад, Дети, Кишечный грипп
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