В Ульяновске 13 воспитанников детского сада заболели кишечным гриппом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.
В медицинские учреждения за помощью 17–18 мая 2017 года обратились 13 детей в возрасте трех-пяти лет. Дети находились в одной группе в детском саду №72 по улице Ефремова. По факту инцидента прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку.
В Удмуртии в мае 2017 года более 90 детей из оздоровительного лагеря «Дружба» были доставлены в больницу из-за пищевого отравления. В день происшествия в лагере состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарных норм в столовой лагеря.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи допросили директора и учредителя лагеря, а также руководителя Ижевского клуба интеллектуальных игр. У них изъяли документы и провели обыски по месту жительства.