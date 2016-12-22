Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ»

Руководитель «Sports.ru» Дмитрий Навоша прокомментировал РБК подачу телеканалом «Матч ТВ» иска к сайту в связи с трансляцией фрагментов матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

По его словам, использовать фрагменты (хайлайты) матчей Sports.ru позволяет договор c компанией «Телеспорт», которая является конечным правообладателем видеоряда (картинки) со спортивных состязаний. При этом «Телеспорт» саму картинку не производит — ее создают телеканалы. Согласно договору с «Телеспортом», Sports.ru имеет право использовать эти материалы с письменного разрешения телеканалов.

«Последнее время мы никаких разрешений [на показ хайлайтов] не запрашивали», — сообщил Навоша.

По его словам, разрешение на показ хайлайтов сайт получил около трех лет назад от прежних руководителей «НТВ-Плюс». «При этом «Матч ТВ» (был создан в 2015 году. — РБК) не уведомлял нас ни о смене юрлиц, ни о смене руководства. Теоретически повод для придирки у них может найтись, но тогда это совсем рейдерские приемчики», — заявил руководитель Sports.ru.

«У господина Навоши будет возможность предъявить в суде свою доказательную базу», — заявили РБК в пресс-службе телеканала «Матч ТВ». Там подчеркнули, что телеканал ведет «систематическую работу по противодействию нарушения интеллектуальных прав» канала.

«Субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания — ООО «Национальный спортивный телеканал») в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения или использования на различных ресурсах третьими лицами», — пояснили в пресс-службе телеканала.

Ранее стало известно о том, что «Матч ТВ» подал в Мосгорсуд иск ​к сайту Sports.ru из-за незаконной трансляции фрагментов двух матчей ФНЛ. Первое судебное заседание по этому производству назначено на 30 мая.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго сообщил РБК, что использование сайтом Sports.ru старого договора в отношении тех трансляций, которые производятся «Матч ТВ», в настоящее время является незаконным.

«В данном случае «Матч ТВ» прав. Когда у Sports.ru был договор на использование трансляций с «НТВ-Плюс», «НТВ-Плюс» был самостоятельным правообладателем, который распоряжался своими трансляциями, предоставляя право использования [видеоряда] Sports.ru. После того как «НТВ-Плюс» перешел в «Матч ТВ», он перестал быть самостоятельным правообладателем, и в настоящее время право на использование фрагментов видео необходимо запрашивать у «Матч ТВ», — пояснил Корчаго.