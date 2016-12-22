Андрей Комаров стал главой совета директоров ЧТПЗ

Совладелец Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей Комаров выбран председателем совета директоров холдинговой компании, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК.

Его предшественник Александр Федоров займет пост главы совета директоров Первоуральского новотрубного завода (входит в группу ЧТПЗ). Кроме того, Федоров номинирован на должность председателя набсовета другой дочерней компании ЧТПЗ.

Сейчас в совет директоров ЧТПЗ входят Олег Киселев, Олег Кустиков, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров и Сергей Янковский.

Комаров — акционер ЧТПЗ и сопредседатель Фонда развития трубной промышленности. Совместно с Федоровым Комаров контролирует 80% акций холдинга, говорится в материалах компании. Бизнесмен входит в состав совета директоров с 2011 года.

В марте 2014 года Комарова обвинили в коммерческом подкупе госслужащего. Несмотря на это, бизнесмен остался в совете директоров ЧТПЗ.​ По версии следствия, Комаров и его адвокат Александр Шибанов якобы пытались подкупить руководство «Промресурса», предложив ему $300 тыс. за сокрытие информации о нарушениях. Передача денег проходила под контролем оперативников ГУЭБиПК, которые задержали бизнесмена и адвоката. В начале 2016 года дело Комарова и Шибанова закрыли за отсутствием доказательств.

В феврале 2017 года суд арестовал старшего оперуполномоченного главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) Сергея Астафурова по делу о незаконном преследовании Комарова. Астафуров обвиняется в том, что сфальсифицировал материалы оперативно-разыскных мероприятий и «создал условия» для коммерческого подкупа, который вменялся Комарову и его адвокату.