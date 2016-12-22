В ФАС заявили о сбое в работе телефонов и интернета

В работе телефонов и интернета в Федеральной антимонопольной службе произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».

В ФАС извинились за «доставленное неудобство» и заявили, что в данный момент ведутся работы по восстановлению связи. Сбой в работе телефонов объяснили отключением электричества. В службе также отметили, что неполадки никак не связаны со сбоями в сетях «МегаФона».

«Данные не пострадали. С работой сетей «МегаФона» это никак не связано», — говорится в сообщении.

Ранее проблемы со связью начались у абонентов сотового оператора «МегаФон». Клиенты в официальных аккаунтах компании в «ВКонтакте» и Twitter жаловались на отсутствие телефонной связи и доступа в мобильный интернет в Казани, Уфе, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других городах и регионах.

В некоторых регионах пользователи заявляли о сбоях у оператора Yota, который работает на сети «МегаФона».

Сотовый оператор признал наличие «массовых сложностей» со связью и сообщил, что «успешность дозвона» из-за проблем снизилась на 30%.

По сообщению «РИА Новости», о сбоях в сети заявил и оператор «Билайн» (бренд компании «ВымпелКом»).