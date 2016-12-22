В Госдуме допустили перенос слушания по законопроекту о пятиэтажках

В Госдуме допустили перенес парламентских слушаний по законопроекту о реновации на более ранний срок, об этом заявил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, передает корреспондент РБК.

«Если мы будем так работать над поправками, то слушания могут быть перенесены на 5 июня», — сказал он, отметив, что поправки ко второму чтению законопроекта о реновации, предложенные накануне представителями всех четырех думских фракций, не являются окончательными.



«Мы ставим вопрос о том, что это не окончательные поправки, которые входят в текст ко второму чтению. Мы дальше будем продолжать работать, встречаться с жителями Москвы с тем, чтобы все законные интересы жителей были защищены», — добавил депутат.

Ранее, 16 мая, по итогам заседания Совета Госдумы вице-спикер Иван Мельников заявил, что слушания состоятся 20 июня, а сам законопроект о реновации будет рассмотрен во втором чтении не раньше, чем в начале июля. О том, что перед Госдумой стоит задача перенести законопроект о реновации, ранее заявлял спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

До этого Госдума сократила сроки подачи поправок ко второму чтению законопроекта о реновации с 21 июня до 3 июня. При этом сроки подачи поправок к законопроекту Совет Думы уже переносил — с 20 мая на 21 июня. Однако в ходе пленарного заседания в 19 мая Госдума проголосовала за перенос даты.

Накануне депутаты всех четырех фракций внесли в Госдуму пакет поправок к законопроекту о реновации пятиэтажек в Москве. Одна из главных новаций — у каждого участника программы должна быть возможность оспорить в суде решение о расселении дома либо о размере или качестве компенсации за жилье.

Как следует из текста поправок к законопроекту, пока в суде обсуждается решение о сносе, ликвидировать этот дом нельзя, об этом писала газета «Ведомости». Обжалованы могут быть любые решения — о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену. Бизнесменам, владеющим в сносимых домах нежилыми помещениями, будут предоставлять только равноценное помещение.

По информации издания, поправки также гарантируют, что квартиры всем жителям, в том числе ЦАО, будут предоставляться в районе проживания гражданина. Это будет работать, если жилец не давал письменного согласия на иное. В Зеленограде и Новой Москве, как и раньше, переселять планируют в пределах административного округа.

В программу реновации войдут лишь те дома, большинство жильцов которых поддержат программу реновации. Чтобы заблокировать снос, утверждают авторы программы, достаточно будут голосов одной трети жильцов плюс один голос, выступивших против.



Жильцы также должны иметь право в любой момент выйти из программы на основании решения общего собрания собственников квартир. Жилье должно быть предоставлено со всеми удобствами, включая ремонт, говорится в публикации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях жителей сносимых пятиэтажек. Московский закон должен стать дополнением федерального законопроекта о реновации, принятого Госдумой в первом чтении 20 апреля.