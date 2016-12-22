ВЭБ допустил закрытие сделки по продаже украинской «дочки» к 1 июля

Внешэкономбанк (ВЭБ) может закрыть сделку по продаже подконтрольного ему украинского Проминвестбанка до 1 июля 2017 года, сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков.
«На 1 июля, может быть, реалистично. Это зависит не только от нас, зависит и от позиции НБУ, зависит от многих других обстоятельств», — сказал Горьков, пояснив, что Национальный банк Украины рассматривает документы на согласование сделки.
Ранее стало известно, что заявку на покупку Проминвестбанка в Нацбанк Украины (НБУ) планирует подать группа DCH, подконтрольная одному из богатейших людей Украины Александру Ярославскому. DCH сообщила, что предложение о приобретении Проминвестбанка уже рассмотрено наблюдательным советом ВЭБ.
Накануне, 18 мая, глава ВЭБ Сергей Горьков в ходе своего брифинга, состоявшегося после заседания наблюдательного совета банка, сообщил, что ожидает решения НБУ.
«Сейчас ответ за НБУ, будем его ждать», — сказал Горьков.
12 мая стало известно, что НБУ начал рассмотрение заявок на покупку Проминвестбанка, поданных двумя гражданами Украины. Личности потенциальных покупателей в НБУ тогда назвать отказались, однако ранее издание Liga.net со ссылкой на данные республиканского Антимонопольного комитета писало, что владельцем банка могут стать украинский народный депутат Максим Микистась и основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс.