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ВЭБ допустил закрытие сделки по продаже украинской «дочки» к 1 июля
13:20
ВЭБ допустил закрытие сделки по продаже украинской «дочки» к 1 июля

Внешэкономбанк (ВЭБ) может закрыть сделку по продаже подконтрольного ему украинского Проминвестбанка до 1 июля 2017 года, сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков.

«На 1 июля, может быть, реалистично. Это зависит не только от нас, зависит и от позиции НБУ, зависит от многих других обстоятельств», — сказал Горьков, пояснив, что Национальный банк Украины рассматривает документы на согласование сделки.

Ранее стало известно, что заявку на покупку Проминвестбанка в Нацбанк Украины (НБУ) планирует подать группа DCH, подконтрольная одному из богатейших людей Украины Александру Ярославскому. DCH сообщила, что предложение о приобретении Проминвестбанка уже рассмотрено наблюдательным советом ВЭБ.

Накануне, 18 мая, глава ВЭБ Сергей Горьков в ходе своего брифинга, состоявшегося после заседания наблюдательного совета банка, сообщил, что ожидает решения НБУ.

«Сейчас ответ за НБУ, будем его ждать», — сказал Горьков.

12 мая стало известно, что НБУ начал рассмотрение заявок на покупку Проминвестбанка, поданных двумя гражданами Украины. Личности потенциальных покупателей в НБУ тогда назвать отказались, однако ранее издание Liga.net со ссылкой на данные республиканского Антимонопольного комитета писало, что владельцем банка могут стать украинский народный депутат Максим Микистась и основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс. 

Теги
ВЭБ, Горьков
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