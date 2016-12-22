ВЭБ допустил закрытие сделки по продаже украинской «дочки» к 1 июля

На покупку «дочки» ВЭБа нацелился один из богатейших людей Украины

Иностранные инвесторы начали терять интерес к российскому госдолгу

Reuters узнал о передаче части «народных облигаций» от ВТБ к Сбербанку

Акции группы ПИК упали на 6% после сообщений об обысках в компании

Банк «Восточный» увеличит капитал оригинальным способом

Курс фунта к доллару достиг семимесячного максимума

Минюст назвал условия изъятия единственного жилья у должников

Московская биржа сократила чистую прибыль на 28,4%

Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа

Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора

Тинькофф Банк рассказал о росте рынка кредитных карт впервые за два года

ЦБ признал структурный сдвиг в финансовой системе России

Биржи слабо отреагировали на введенные Порошенко санкции

Власти Москвы потратят более 400 млрд руб. на строительство дорог

Visa назвала работающие с Android Pay российские банки

«Дочка» АСВ за месяц подала 12 тыс. исков к украинским банкам

Экс-гендиректора «дочки» «Газпрома» обвинили в растрате 223 млн руб.

Акции МГТС подорожали почти на 40%

Чистая прибыль ВТБ в первом квартале выросла в 46 раз

Биржевой курс доллара обновил минимум с начала мая