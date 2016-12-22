Температура в Москве в ночь на понедельник опустится до нуля

В ночь на понедельник температура в Москве и в Московской области опустится до нуля градусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Изменение погоды начнется под влиянием холодного фронта и северного ветра.
По словам Вильфанда, изменение погоды начнется уже в воскресенье днем. По сравнению с теплой субботой температура в воскресенье понизится на восемь-девять градусов, возможны осадки. «21 мая начинается изменение погоды. В воскресенье в связи с перемещением холодного фронта днем — плюс 14–16 градусов», — сказал Вильфанд.
Похолодание продолжится в ночь на понедельник. По прогнозу синоптиков, в Москве температура воздуха составит от нуля до плюс пяти градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус трех градусов.
Однако это понижение температуры будет кратковременным. Уже днем в понедельник воздух в столице прогреется до плюс 13–15 градусов, осадков не ожидается. Во вторник, 23 мая, воздух днем прогреется до плюс 15–20 градусов, а в среду — до плюс 24–25 градусов.
По словам директора Гидрометцентра, май 2017 года оказался одним из самых холодных за всю историю метеонаблюдений. «Таких длительных холодов, вообще говоря, не было, как и перепадов, по крайней мере, в текущем тысячелетии. Такие холодные месяцы отмечались ранее в 1880 году и 1999 году», — сказал Вильфанд.