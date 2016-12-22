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Политика
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Стрелявшего в таксиста телохранителя Яроша арестовали на два месяца
Материалы по теме Ярош прокомментировал участие своего охранника в конфликте с таксистами СМИ узнали о ранении таксиста за отказ отвечать националистам
13:15
Стрелявшего в таксиста телохранителя Яроша арестовали на два месяца

Суд заключил под стражу на 60 дней телохранителя депутата Верховной рады, лидера партии «ДИЯ» Дмитрия Яроша, который стрелял в таксиста. Об этом заявил адвокат задержанного Сергей Погосян, передает «Радио Свобода».

По словам Погосяна, он встречался с подзащитным, которому суд отказал в праве освобождения под залог. Защитник возмущен тем, что Михаил Навроцкий во время встречи с ним находился «в ужасном состоянии, неадекватном, физически не мог разговаривать, голова перебинтована, глаз заплыл, вся правая сторона онемела, он фактически даже ничего подписывать не мог, весь в крови, говорить мог только «да» и «нет». Он даже не мог понять, что происходит... Перелом пальцев руки обнаружили только на следующий день, когда по нашему настоянию сделали рентген».

Адвокат заверяет, что стрельба произошла с целью самообороны и в конфликте виноваты таксисты.

Конфликт между таксистами и телохранителем депутата произошел в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепровской области 15 мая, после того как один из таксистов отказался отвечать на приветствие националистов «Слава Украине!». Портал «Событие» сообщал, что двое пассажиров ударили одного из водителей сзади, когда он отвернулся, считая сдачу. После этого нападавшие выстрелили таксисту в обе ноги. К месту инцидента приехали другие таксисты, одного из них также ранили из огнестрельного оружия.

Дмитрий Ярош 17 мая заявил, что общественность должна «с пониманием отнестись к случившемуся», назвав Навроцкого «боевым собратом», который прошел Майдан и «по сей день активно участвует в боях русско-украинской войны».

Однако депутат уточнил, что не собирается оправдывать охранника и «участие в войне — это не индульгенция, которая освобождает от всех грехов». По его словам, Навроцкий, «отмечая свой день рождения», нарушил «конкретные инструкции, как себя вести», за что «будет нести заслуженное наказание».

Ярош добавил, что не будет «давить на следствие», а от правоохранительных органов требует «человеческого отношения ко всем без исключения гражданам». По его словам, Навроцкому всесторонне оказывают юридическую и медпомощь. 

Теги
Верховная рада, арест, перестрелка, Дмитрий Ярош, таксист, охранник, Михаил Навроцкий, Сергей Погосян
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