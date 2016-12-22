Патрушев рассказал о семи миллионах неонацистов в ЕС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, говоря о популярности неонацизма в Европе, рассказал, что в ЕС действуют «более 500 неонацистских и национал-радикальных группировок». По данным Патрушева, в этих группировках состоят более 7 млн человек. Секретарь Совбеза, в частности, назвал Латвию, Литву, Эстонию и Польшу. Росту популярности неонацистских взглядов, по мнению Патрушева, содействуют местные власти. Они, по его словам, «способствуют росту русофобии, антисемитизма и неонацизма».
Как сообщил Николай Патрушев в интервью «Российской газете», неонацисты в «ряде европейских государств» проводят марши, на которых демонстрируется соответствующая символика. Кроме того, радикалы проводят церемонии захоронения останков нацистских преступников и возводят «на месте разрушаемых памятников советским воинам-освободителям» мемориалы «легионерам СС». Также неонацисты в странах Европы создают «мобильные боевые отряды» для организации массовых беспорядков, в том числе и за рубежом.
О популярности неонацистских идей в Европе Патрушев рассказал, отвечая на вопрос газеты о том, что европейцы вступают в украинские националистические батальоны. В связи с этим он заявил, что в Европе к этим процессам относятся «равнодушно», общество не осуждает действия украинских неонацистов.
«Складывается впечатление, что в Европе забыли ужасы Второй мировой войны», — сказал секретарь Совбеза России.
Николай Патрушев, выступая ранее в Ставрополе, рассказал о численности россиян с Северного Кавказа, воюющих в Сирии и Ираке в рядах террористических организаций. По его данным, таких насчитывается около 2,7 тыс. человек.
Секретарь Совбеза России попал в санкционный список Украины в октябре 2016 года, его имя также входит в новый список, который президент страны Петр Порошенко утвердил 16 мая. Всего в документе перечислены 1228 физических лиц.