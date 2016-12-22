Опубликовано видео облета российскими Су-24 фрегата НАТО Evertsen

Опубликовано видео облета двумя российскими самолетами Су-24 военного фрегата Zr.Ms. Evertsen. Видео, снятое с борта фрегата, выложил на своем YouTube-канале голландский сайт Marineschepen, который специализируется на освещении событий, связанных с ВМС Нидерландов.

Короткое видео длится всего 8 секунд. На нем видно, как два российских Су-24 на минимальной высоте над водой пролетают мимо корабля, с которого идет съемка.

Российские самолеты Су-24 пролетают рядом с фрегатом Evertsen Видео: YouTube / Marineschepen

О том, что два российских истребителя Су-24 три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Zr.Ms. Evertsen, который находится в Балтийском море, 17 мая сообщило Минобороны Нидерландов. В сообщении ведомства было указано, что пролет истребителей не представлял угрозы для корабля, однако для сопровождения российских истребителей в воздух были подняты два военных самолета Швеции.



Голландский фрегат Zr.Ms. Evertsen входит в состав Первой постоянной военно-морской группы НАТО.