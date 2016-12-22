Герман Греф не ожидает снятия санкций с России в ближайшие три года

После пожара в бане в Вологодской области сгорели 3 многоквартирных дома

Госдума поддержала отмену открепительных и перенос президентских выборов

Главный тренер «Зенита» извинился перед журналистами за оскорбление

В Ульяновске 13 воспитанников детского сада заболели кишечным гриппом

Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний

Центробанк сообщил о пострадавших от WannaCry российских банках

Google приобрел домен Gmail.ru

В «МегаФоне» рассказали о причинах перебоев со связью

СК провел обыски в головном офисе О1 Properties

Роскосмос сообщил о временном неиспользовании спутника «Ресурс-П»

Bloomberg рассказал об обеспокоенности Кремля по поводу будущего Трампа

ФНС подала иск о банкротстве двух структур медиахолдинга News Media

В ФАС заявили о сбое в работе телефонов и интернета

Ватикан не подтвердил вызов украинского посла на прием к папе римскому

В Госдуме допустили перенос слушания по законопроекту о пятиэтажках

Британия пообещала арестовать Ассанжа после выхода из посольства Эквадора

Температура в Москве в ночь на понедельник опустится до нуля

В украинском городе Кропивницкий взорвался автомобиль

ВЭБ допустил закрытие сделки по продаже украинской «дочки» к 1 июля

РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» после матча с «Тереком»

Зампредом ВЭБа стала директор правового департамента Минфина

«МегаФон» сообщил о снижении «успешности дозвона» на 30%

Стрелявшего в таксиста телохранителя Яроша арестовали на два месяца

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Трамп предложит сбалансировать бюджет США за 10 лет

Умер чемпион СССР по футболу Владимир Дударенко

Милонов предложил ввести наказание за незаконную магическую деятельность