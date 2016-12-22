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Герман Греф не ожидает снятия санкций с России в ближайшие три года
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12:01
Герман Греф не ожидает снятия санкций с России в ближайшие три года
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Стратегия развития Сбербанка на ближайшие три года ориентируется на негативный сценарий, в соответствии с которым наложенные на Россию санкции сняты в этот период не будут, сообщил в интервью телеканалу CNBC президент, председатель правления банка Герман Греф.

«Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой. Это в какой-то мере тупик», — пояснил Греф.

Он также отметил, что экономика России адаптировалась к наложенным на страну санкциям. 

Теги
Санкции, Герман Греф
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