СМИ сообщили об эвакуации школы в Страсбурге из-за угрозы взрыва

Из школы Эркман—Шатриан в Страсбурге были эвакуированы учащиеся и персонал из-за сообщения о бомбе. К школе прибыли сотрудники полиции, они проверили здание.
Как сообщает портал France Bleu, школа расположена в квартале Монтань Верт на западе Страсбурга. В школе во второй половине дня планировалось провести мероприятие, связанное с концом учебного года. Отменят ли его, неизвестно.
В 10:25 (11:25 мск) по итогам проверки власти заявили об отсутствии угрозы.
Из-за угрозы безопасности 7 мая власти Франции эвакуировали людей с площади у Лувра. Однако после проверки власти заявили, что угроза отсутствует.