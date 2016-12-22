Греф заявил о задержке школьного образования в России на уровне XIX века

Школы в России в подходах к обучению детей остались на уровне XIX века. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на семинаре для директоров школ Подмосковья, передает RNS.
«Проблема нашей школы, в моем понимании, что она осталась школой XIX века», — сказал Греф. Он отметил, что современную школу «родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном». По его словам, тогда стране «нужно было родить солдат». «Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодежи такой армии учеников», — сказал Греф.
Глава Сбербанка отметил, что основа обучения на сегодняшний день остается такой же. Он считает это «гигантской проблемой», отмечает агентство. Греф сослался на министра образования Японии, который в 1850 году «честно писал», что «нынешняя система насильного образования не несет счастья школьнику, она создана для государства».
Он также подчеркнул, что главная трансформация, которую должна пройти российская школа, — переход от преподавания знаний к преподаванию навыков. Глава Сбербанка добавил, что самым важным членом правительства является министр образования. «Если у нас плохой министр образования, если у нас плохая система образования, у страны нет будущего. Это самое страшное», — подчеркнул Греф.