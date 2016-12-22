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Шахта в Забайкалье приостановила работы на руднике после забастовки
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11:34
Шахта в Забайкалье приостановила работы на руднике после забастовки

В Забайкалье владелец шахты «Юго-Западная» на Вершино-Дарасунском золотодобывающем руднике приостановил работы после забастовки шахтеров. Об этом ТАСС сообщили в администрации Тунгокоченского района.

Шахта «Юго-Западая» принадлежит группе компаний «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК). Ранее помощник президента компании ЮГК по связям с общественностью Наталия Мартыненко сообщала РБК, что в компании приняли решение закрыть шахту из-за убытков.

Около 80 шахтеров 17 мая 2017 года отказались подниматься из шахты из-за задержки зарплаты за апрель. К бастующим шахтерам выехали губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и прокурор Забайкальского края Василий Войкин. После переговоров с губернатором шахтеры прекратили забастовку и покинули шахту. По словам работника шахты, ее владелец пообещал выплатить работникам задержанную заработную плату.

Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю начал проверку 18 мая по факту забастовки шахтеров. 
Теги
забастовка, шахта, Забайкалье
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