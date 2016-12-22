Шахта в Забайкалье приостановила работы на руднике после забастовки

В Забайкалье владелец шахты «Юго-Западная» на Вершино-Дарасунском золотодобывающем руднике приостановил работы после забастовки шахтеров. Об этом ТАСС сообщили в администрации Тунгокоченского района.
Шахта «Юго-Западая» принадлежит группе компаний «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК). Ранее помощник президента компании ЮГК по связям с общественностью Наталия Мартыненко сообщала РБК, что в компании приняли решение закрыть шахту из-за убытков.
Около 80 шахтеров 17 мая 2017 года отказались подниматься из шахты из-за задержки зарплаты за апрель. К бастующим шахтерам выехали губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и прокурор Забайкальского края Василий Войкин. После переговоров с губернатором шахтеры прекратили забастовку и покинули шахту. По словам работника шахты, ее владелец пообещал выплатить работникам задержанную заработную плату.Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю начал проверку 18 мая по факту забастовки шахтеров.