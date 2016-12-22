В США три человека пострадали после падения с колеса обозрения

В США по меньшей мере три человека пострадали после падения с колеса обозрения во время фестиваля в городе Порт-Таунсенде (штат Вашингтон). Об этом сообщает телеканал KIRO7.
Во время работы аттракциона на высоте около девяти метров одна из кабинок опрокинулась. Из нее выпали женщины 59 и 40 лет, а также 7-летний ребенок. Они были доставлены в ближайшую больницу. Сообщается, что 59-летняя женщина находится в критическом состоянии. По информации полиции штата, кабинка аттракциона была неисправна.
В городе Конья в Турции 7 мая из-за неисправности аттракциона «Свободное падение» пострадали десять человек. Кабинка с посетителями парка аттракционов поднялась на высоту 25 м и упала на высоте в 2 м от земли. Причиной падения стал оборвавшийся трос карусели. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.