Основатель The Moscow Times опроверг сообщения о планах выкупить газету

Дерк Сауэр, основатель газеты The Moscow Times, не ведет переговоров о покупке издания. Но он находится в контакте с владельцем издания по вопросу помощи газете. Об этом Сауэр заявил РБК.

«Никакой сделки не было. Так как я иностранец, я не могу даже купить The Moscow Times. Я сейчас общаюсь с владельцем проекта на тему: «если и как я могу помочь TMT». Но повторюсь: информация о сделке не верная», — прокомментировал Сауэр.

RNS со ссылкой на источники сообщал 18 мая, что Дерк Сауэр и члены семьи Демьяна Кудрявцева, которые владеют The Moscow Times, «близки к сделке» о покупке издания. Основатель газеты тогда не предоставил своих комментариев изданию, Кудрявцев от них отказался.

Издательский дом Independent Media, который основал Дерк Сауэр, запустил газету The Moscow Times в 1992 году. Семья Демьяна Кудрявцева приобрела The Moscow Times в 2015 году.

В 2015 году в России был принят закон, ограничивающий долю, которой в СМИ могут владеть иностранные граждане. Она должна быть не более 20%. Закон вступил в силу в 2016 году.