В Москве поменяется схема движения на 23 улицах

Власти Москвы поменяют схему движения на 23 улицах города с одностороннего на двустороннее и наоборот. В результате появятся около 400 новых парковочных мест, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). По мнению властей, это также увеличит безопасность на дорогах «за счет исключения конфликтных точек».

Одностороннее движение введут на Елоховском проезде, Ладожской улице, Строченовском переулке в ЦАО. На севере Москвы односторонними станут Дубнинский проезд, Вербилковский проезд, а также 1-я и 2-я Радиаторские улицы, в СЗАО — проезд Досфлота, в ЗАО — улица Тарутинская и улица Пивченкова, в ЮВАО — Мячковский бульвар, сообщает «РИА Новости».

Двустороннее движение появится на ряде улиц Москвы, также оно вернется на улицы Берзарина и Народного Ополчения.

ЦОДД ранее информировал, что на улицах в центре города скорость движения снизилась более чем на 50%. Это связано с программой мэрии по благоустройству «Моя улица», по которой в 2017 году власти планируют провести работы на более чем 80 городских территориях. Завершить их в мэрии собираются ко Дню Москвы, который отмечают в первую субботу сентября. Из-за ремонта дорог власти города призвали москвичей пользоваться общественным, а не личным транспортом.