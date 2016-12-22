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На МКАД образовалась пробка длиной 21 км
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09:44
На МКАД образовалась пробка длиной 21 км

Пробка длиной 21 км образовалась на внутренней стороне МКАД на юге Москвы утром в пятницу, 19 мая. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор начинается в районе пересечения МКАД с Бесединским шоссе и тянется до пересечения с улицей Профсоюзная. В настоящий момент пробки в Москве составляют 6 баллов.

В пресс-службе московского ГИБДД РБК сообщили, что на участке МКАД от Бесединского шоссе до улицы Профсоюзная крупных происшествий не произошло. «Ничего серьезного там нет. Есть мелкое ДТП без пострадавших. Возможно, затруднение в движении также произошло из-за дорожных работ», — отметил сотрудник пресс-службы.

В пятницу вечером в Москве ожидается затрудненное движение транспорта по направлению в область. Об этом сообщается на сайте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Пробки будут связаны с открытием дачного сезона и затронут Профсоюзную улицу, шоссе Энтузиастов, Щелковское и Алтуфьевское шоссе, а также Рязанский проспект. Также движение будет затруднено на Ленинградском шоссе и Ленинском проспекте, Третьем транспортном кольце и МКАД, а также на съездах с кольцевых магистралей. 

Теги
Москва, МКАД, пробка
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