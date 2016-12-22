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Минобороны показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве
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08:21
Минобороны показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве

Министерство обороны опубликовало видео репетиции парада Победы в формате «360 градусов». Ролик был размещен на официальном сайте ведомства.

Как пояснили в Минобороны, видео было снято с БТР-82 и Ми-28Н «Ночной охотник» 7 мая. При просмотре ролика пользователь может самостоятельно управлять камерой. Это дает возможность посмотреть в любую из сторон.

«В отличие от обычной видеозаписи, на которой окружающее представлено в соответствии с режиссерским сценарием, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель сам «переносится» в точку съемки и выбирает, куда «бросить взгляд» самостоятельно», — заявили в ведомстве. Там добавили, что «особый эффект» достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности).

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В параде Победы 9 мая в Москве участвовали более 10 тыс. военнослужащих, а также 114 единиц наземной техники. 

Теги
видео, парад Победы, Миноборны
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