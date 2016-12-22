В Казахстане на металлургическом заводе «Казцинка» произошел пожар

В Казахстане на территории металлургического завода ТОО «Казцинк» в городе Усть-Каменогорске произошел пожар. Об этом со ссылкой на представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслана Иманкулова сообщает агентство «Казинформ».

Как уточнил собеседник издания, инцидент произошел на территории медеплавильного цеха около 21:41 по местному времени. «Произошло загорание полотна рукавного фильтра», — пояснил Иманкулов, добавив, что уже в 00:25 по местному времени пожар был локализован.

Площадь возгорания, как пояснили в правоохранительных органах, составила 50 кв. м. Жертв и пострадавших, по информации представителей ведомства, нет. Также, как рассказали в министерстве, производственный процесс на медном заводе из-за возгорания нарушен не был.​ В ликвидации пожара, как пишет «Казинформ», участвовали 70 человек личного состава, а также 10 единиц техники​.

Ранее, 5 мая, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Перми. Возгоранию был присвоен третий номер сложности. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.