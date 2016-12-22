Минфин США ввел санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы

Минфин США принял пакет санкций в отношении восьми членов Верховного суда Венесуэлы, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

К такому решению, как пояснили в министерстве, американская сторона была вынуждена прибегнуть в связи с тем, что попавшие в черный список лица «являются ответственными за принятый в прошлом году ряд судебных решений», который «узурпировал авторитет избранной законным путем власти Венесуэлы».

В этот период суд взял на себя функции Национальной ассамблеи страны, что, по мнению представителей Минфина США, «ограничило права и препятствовало желанию жителей Венесуэлы».

«Венесуэльский народ страдает от разваливающейся экономики, вызванной неправильным управлением и коррупцией правительства», — прокомментировал ситуацию представитель американского ведомства Стивен Мнучин. Пресс-секретарь также добавил, что «члены Верховного суда страны усугубили ситуацию, последовательно вмешиваясь в полномочия законодательной ветви власти».

Новый пакет санкций, как замечает Reuters, направлен на усиление давления на левое правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Эти действия, по информации агентства, связаны с растущей напряженностью из-за подавления уличных протестов в Венесуэле, а также попыток Мадуро «укрепить свое господство» в стране.

Санкции США вызвали уже резкое осуждение со стороны министра иностранных дел Венесуэлы Дельси Родригес. «Это возмутительно и неприемлемо для Соединенных Штатов вводить санкции против суверенного и независимого государства в нарушение венесуэльского и международного законодательства», — написала она на своей странице в Twitter.

Последняя волна антиправительственных волнений в Венесуэле, после которой за последние шесть недель погибли по меньшей мере 45 человек, началась в здании Верховного суда. Участники протестов, в частности, требовали смещения с должности Николаса Мадуро. Президента Венесуэлы демонстранты обвиняли в узурпации власти в стране.