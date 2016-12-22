WADA назвало четыре условия для восстановления членства РУСАДА

Для восстановления членства во ​Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) ​Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно выполнить четыре обозначенных WADA «неотложных» условия. Об этом ​заявил заместитель гендиректора Всемирного антидопингового агентства Роб Келер, передает издание Insidethegames.

По его словам, требования WADA включают в себя, в том числе, «обеспечение независимого председателя», а также «установление в Совете РУСАДА политики отсутствия конфликта интересов». Эти условия, как пояснил изданию Келер, в первую очередь коснутся необходимости официально снять с должности председателя РУСАДА, двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву. Это, по информации замгендиректора WADA, должно произойти на встрече 31 мая.

При этом член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков, как писал ТАСС, на это уже заметил, что Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА при новом председателе. Требование WADA, по его данным, касается только постов главы и вице-председателя совета.

Другое же требование WADA, как уточнил Келер, — об обеспечении доступа к образцам биологических паспортов спортсменов (ABP) — РУСАДА уже было выполнено.

Последнее условие, как пояснил замглавы Всемирного антидопингового агентства, связано, в свою очередь, с необходимостью открытия «закрытых городов» для сотрудников допинг-контроля. Однако РУСАДА, по информации Келер, уже находится «в процессе» выполнения этого требования.​

«Я был бы очень расстроен, если бы к ноябрю мы не выполнили всю согласованную «дорожную карту» [по восстановлению членства РУСАДА в организации]», — прокомментировал ситуацию глава WADA Крейг Риди. «Я уверен в том, что существующие в настоящий момент [в России] условия, — корректируются», — также добавил он, отметив, что представители РУСАДА «осознают» сложившиеся проблемы и «делают все возможное, чтобы их решить».​

В многочисленных нарушениях антидопинговых правил независимая комиссия WADA обвинила Россию осенью 2015 года. В тот же период была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории и было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства Елена Исинбаева возглавила уже позже, после досрочного переизбрания в марте. «Будьте уверены — я не подведу», — заявляла тогда спортсменка.