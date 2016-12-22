СМИ сообщили о пожаре в здании СК в Новой Москве

В здании следственного отдела СКР по Новой Москве произошел пожар. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах региона.
По его словам, возгорание было зафиксировано на втором этаже в доме по адресу поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6, корпус 1. Площадь пожара, как пояснили агентству, устанавливается.
В этом здании, по информации собеседника ТАСС, находится следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам. В настоящий момент, как уточнил источник, на месте происшествия работают спасатели. Причины возгорания, а также остальные обстоятельства произошедшего пока не называются.
Ранее, 11 мая, пожар произошел в жилом доме в поселке Балахта Красноярского края. Там в результате инцидента погибли три человека, в том числе двое детей. Из-за чего тогда возникло возгорание представители МЧС, а также органов правопорядка не сообщали.