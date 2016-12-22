СМИ сообщили о пожаре в здании СК в Новой Москве

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Полиция отказалась считать наезд на пешеходов в Нью-Йорке терактом

В результате наезда машины на пешеходов в Нью-Йорке пострадали 20 человек