Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «великой охотой на ведьм»

Дональд Трамп Фото: Cliff Owen / AP

Дональд Трамп увидел в назначении спецпрокурора по России «ужасный вред» для США и назвал данное решение «величайшей охотой на ведьм» в истории страны

Назначение в США спецпрокурора для расследования возможных связей представителей предвыборной кампании президента Дональда Трампа с российскими чиновниками наносит «ужасный вред» стране и является «величайшей охотой на ведьм» в истории Соединенных Штатов. Об этом журналистам, как передают CNBC News и Reuters, заявил американский лидер.

Такое мнение, по информации телеканала, глава США объяснил тем, что подобные события, по его мнению, «демонстрируют» — США «разделенная, растерянная и необъединенная страна». «Есть очень важные вещи, которыми нам нужно заниматься прямо сейчас», — также добавил Трамп, пояснив, что в настоящее время, как он считает, общественности и представителям власти необходимо уделять внимание «торговым сделкам», «армии» и «прекращению ядерных программ».

«Мы уже знаем — не было никакого сговора между моей [предвыборной] кампанией и любыми иностранными организациями», — сообщил Трамп, заметив при этом, что прежде в связи «со всеми незаконными действиями, имевшими место в кампаниях [экс-кандидата в президенты США] Хиллари Клинтон и администрации [бывшего главы Америки] Барака Обамы», специальный прокурор никогда не назначался.

«Это единственная [в своем роде] величайшая охота на ведьм в отношении политика в американской истории» — заявил Трамп.

Позже в Белом доме, как пишет Reuters, назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по России американский лидер назвал «очень-очень негативным».

Ранее, 18 мая, Трамп сообщал, что, по его мнению, Мюллер не сможет выявить в ходе расследования каких-то новых фактов. «Тщательное расследование лишь подтвердит то, что мы уже знаем — нет никаких связей между моей предвыборной кампанией и зарубежным вмешательством», — в очередной раз уверял он.

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О назначении Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по делу о связях команды президента США с Россией стало известно 17 мая. Прежде, в 2001–2013 годах, он занимал пост директора ФБР.

При этом впервые инициатива назначить на расследование этого производства спецпрокурора прозвучала в феврале. Тогда представители Демократической партии США заявили, что генпрокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс не подходит на эту роль из-за близких связей с президентом.

Позже, в марте, стало известно, что до своего назначения Сешнс также несколько раз встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. После этого генпрокурор США объявил о своем самоотводе по любым делам, связанным каким-либо образом с предвыборной кампанией Трампа.