Подрядчика строительства «Зенит Арены» арестовали по делу о взятке

В Санкт-Петербурге суд на два месяца арестовал подрядчика строительства стадиона «Зенит-Арена», гендиректора компании «Стройэлектромонтаж № 5» Василия Сливкина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда.
Согласно материалам, опубликованным на сайте суда, слушания по делу Сливкина должны были состояться 18 мая.
Как уточнили представители суда ТАСС, подрядчик строительства петербургского стадиона является фигурантом производства о даче взятки в размере 20 млн руб. бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну.
«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сливкина на два месяца», — приводит агентство слова собеседника.
О задержании гендиректора компании «Стройэлектромонтаж № 5» по делу о даче взятки Оганесяну стало известно ранее, 17 мая. При этом в этот же день, как писало издание «Фонтанка», у Сливкина истек срок содержания под стражей по другому производству, о мошенничестве. Поэтому сразу после выхода из СИЗО он, по информации «Фонтанки», сразу же был задержан по новому уголовному делу.
Прежде Сливкин был задержан в мае прошлого года. Тогда сотрудники правоохранительных органов подозревали в его в мошенничестве. Он также являлся фигурантом дела о похищении более 350 млн руб. при исполнении контрактов на поставку подсветки и электрооборудования для стадиона.