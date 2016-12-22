В результате аварии на Ярославском шоссе погибли два человека

В Подмосковье в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика погибли два человека. Об этом ТАСС рассказал представитель главного управления МВД по региону.
По его словам, авария произошла на 23-м километре Ярославского шоссе. «Столкнулись три транспортных средства — грузовик и два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека», — приводит его слова агентство.
В настоящий момент, как уточнили в ведомстве «РИА Новости», на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Остальные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
ТАСС, в свою очередь, замечает, что по факту происшествия местные органы правопорядка организовали проведение проверки.