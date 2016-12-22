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Пенгатон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной»
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Пенгатон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной»
Военная операция в Сирии, 18 май. 23:33
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Пенгатон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной»

США не собираются усиливать свою роль в вооруженном конфликте в Сирии, однако при необходимости будут действовать «в обороне», заявил, комментируя сообщения об ударе американских военных по сторонникам режима президента Башара Асада, министр обороны США Джим Мэттис, передает Reuters.

«Нет, мы не будем усиливать нашу роль в сирийской гражданской войне», — приводит его слова агентство. «Но мы будем защищать свои войска», — добавил глава военного ведомства, пояснив также, что возглавляемая США коалиция в Сирии состоит «не только из американских военных». «Поэтому мы будем защищаться, если против нас предпримут решительные шаги», — заключил Мэттис.

Ранее, 18 мая, Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США нанесли авиаудар по поддерживающим Асада ополченцам, двигавшимся к формированиям коалиции. К таким действиям США, как уточнял источник агентства, прибегли после предупредительного выстрела.

При этом, по словам другого собеседника Reuters, сирийские проправительственные силы вошли в так называемую бесконфликтную зону, не спрашивая разрешения. Это, как пояснили агентству, было расценено союзниками США как угроза. Поэтому удар, как передавал Reuters, американские военные произвели для того, чтобы защитить их.

Позже эту информацию подтвердили представители возглавляемого Соединенными Штатами объединенного командования операции «Непоколебимая решимость». Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте коалиции. В нем военные заявили, что произвели удар по «провластным сирийским силам» к северо-западу от провинции Ат-Танф, так как они создавали «угрозу для США и их союзников». При этом авиаудар, по информации пресс-службы командования операцией, был нанесен вслед за «безуспешными попытками России отговорить» сирийских военных от наступления в направлении Ат-Танфа.

Теги: США , Сирия , Пентагон
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