СМИ опубликовали видео драки активистов с охранниками в горсовете Киева

Агентство УНИАН опубликовало видео драки в городском совете Киева между активистами, которые пытались пройти в сессионный зал, и сотрудниками охраны и полиции.

Как отмечает агентство, в результате потасовки пострадали два полицейских, троим порвали одежду. По факту произошедшего было заведено два уголовных дела.

Драка у Киеврады (Видео: Телеканал РБК)

По данным агентства «Украинские новости», зачинщиками потасовки стали активисты общественной организации «Бюро защиты экологии и окружающей среды». Всего к горсовету Киева пришли 60 человек, которые были представителями жильцом дома, находящегося в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Активисты «Бюро защиты экологии и окружающей среды» стали драться с охранниками мэрии, после того как они отказались пустить активистов в зал заседания. Во время драки зачинщики смогли оттащить охранников от входа в сессионный зал и побили. В результате сотрудники охраны получили легкие телесные повреждения.

Как отмечает «112 Украина» активисты представляли жильцов общежития по ул. Милютенко в Деснянском районе Киева, здание которого поражено «ядовитыми грибками».