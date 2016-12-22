Навальный рассказал о намерении подать в суд на власти Москвы

Оппозиционный политик Алексей Навальный намерен подать в суд на правительство Москвы из-за постановления о реновации. Об этом Навальный заявил в прямом эфире своего видеоблога «Навальный Live».

Политик уточнил, что в суд он обратится в пятницу, 19 мая. «Потому что нельзя голосование на «Активном гражданине» считать конечным выражением воли граждан», — заявил Навальный.

«Любой дом рискует быть снесенным»: что нарушает закон о реновации

Голосование о программе реновации жилого фонда Москвы в электронной системе «Активный гражданин» стартовало в 20:00 мск 14 мая. Ранее планировалось, что голосование начнется 15 мая. В голосовании по состоянию на 14 мая приняли участие более 20 тыс. человек.

Проект закона о реновации жилья в столице прошел первое чтение 20 апреля в Мосгордуме. Второе чтение должно состояться до июля. Мэрия Москвы 2 мая опубликовала на своем сайте список, в который вошло около 4,5 тыс. домов в 85 районах и шести поселениях Москвы. Позднее в мэрии заявили об исключении из списка 15 домов.



