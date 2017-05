СМИ узнали о планах основателя The Moscow Times выкупить ее у Кудрявцева

Основатель газеты The Moscow Times Дерк Сауэр ведет переговоры о покупке издания у членов семьи Демьяна Кудрявцева. Об этом сообщили два источника на медиарынке, передает RNS.

По словам одного из собеседников агентства, стороны переговоров «близки к сделке». Сам Кудрявцев заявил, что не может комментировать информацию о продаже газеты The Moscow Times. Сауэр не ответил на запрос RNS.

​Сауэр является основателем издательского дома Independent Media. Публикации газеты The Moscow Times в 1992 году стали первым проектом компании в России. В 2005 году Independent Media купила финская медиагруппа Sanoma. Помимо The Moscow Times Сауэр запустил в России газету «Ведомости», а также журнал Cosmopolitan. Семья Кудрявцева является владельцем The Moscow Times с весны 2015 года, после того как бывший владелец издания, финский холдинг Sanoma заявил об уходе с российского рынка. Семье Кудрявцевых также принадлежит газета «Ведомости».

С января 2016 года в России действует ограничение на иностранное владение СМИ. В этом случае иностранные граждане и юрлица не могут владеть более 20% в российских медиа. Зарубежные инвесторы могут привлечь в капитал своих изданий топ-менеджеров медиакомпаний с российским гражданством.

Из-за этого ограничения Кудрявцев отказался от своего израильского гражданства, но не смог доказать это Роскомнадзору, потому что Израиль не предоставляет подтверждение об отказе от гражданства. В 2015 году Кудрявцев решил перерегистрировать ООО «Москоутаймс», которое управляет газетой The Moscow Times, на свою жену Яну Мозель-Кудрявцеву.