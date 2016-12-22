Полиция отказалась считать наезд на пешеходов в Нью-Йорке терактом
Общество, 19:45
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Полиция отказалась считать наезд на пешеходов в Нью-Йорке терактом
Полиция Нью-Йорка не связывает наезд автомобиля на пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке с терроризмом. Об этом CBS со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка сообщает в Twitter.
Как сообщает CBS, один человек погиб, пострадали минимум 20 человек.
По данным Reuters, водитель ехал против движения по встречной полосе в сторону пешеходной зоны, по которой шли люди. Один из пострадавших заявил, что водитель действовал умышленно.