Один человек погиб при наезде автомобиля на прохожих в Нью-Йорке

Один человек погиб после наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, минимум 13 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Информацию об одном погибшем также подтверждает NBC со ссылкой на чиновника.
По данным издания, легковой автомобиль выехал на тротуар. На фотографиях очевидцев видно, что автомобиль после наезда перевернулся.
Как сообщают очевидцы, водитель мог действовать умышленно: автомобиль ехал против движения. На кадрах трансляции, которую ведет в Periscop пользователь под ником @JosephAzam, видно, как место происшествия оцепили сотрудники полиции, к Таймс-Сквер прибыла спецтехника.