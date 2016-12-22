Один человек погиб при наезде автомобиля на прохожих в Нью-Йорке

Фотогалерея Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фотогалерея

18 мая легковой автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Один человек погиб, как минимум 20 пострадали. Водитель задержан. Мотивы его поступка выясняются. Кадры с места... Показать 12 фотографий