Минобрнауки не увидело пропаганды в показе студентам фильма о Навальном

Минобрнауки не увидело политической пропаганды в показе фильма про уголовные дела оппозиционера Алексея Навального студентам ​Владимирского государственного университета. Такой ответ замдиректора департамента государственной политики в сфере высшего образования Денис Пономарев прислал создателю проекта «Муниципальный сканер» Михаилу Маглову. Документ есть в распоряжении «Медиазоны».

Как сообщает «Медиазона», в видеоролике оппозиционного политика также сравнивали с Гитлером. По словам Пономарева, тема встречи со студентами называлась «Молодежь…Кто по-настоящему заинтересован в будущем?» и ее целью являлись «правовое просвещение студентов» и «профилактика» экстремизма.

«Данная встреча не была политическим мероприятием, поскольку не ставилась цель пропаганды каких-либо политических идей и не проводилась агитация студентов в поддержку какой-либо партии», — уверяет Пономарев.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что студенты самостоятельно пришли на мероприятие. В Минобрнауки считают, что руководство университета не нарушило закон.

Студентам Владимирского государственного университета показали фильм об Алексее Навальном, а также организовали беседу с руководителем по профилактике экстремизма 18 апреля. Как сообщало местное издание «ПроВладимир», в видеоролике упоминались «дело «Кировлеса» и «дело «Ив Роше», а также декларации расходов на избирательную кампанию Навального.

По данным издания, на вопросы студентки о сравнении политика в ролике с Гитлером лектор уходила от ответа и просила «не истерить», а также сообщила о «политических амбициях определенного круга людей» и некой «целенаправленной войне» в отношении России. Руководитель по профилактике экстремизма заявила изданию «ПроВладимир», что провести встречу со студентами ее пригласила администрация вуза.