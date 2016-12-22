На обложке TIME Белый дом превратился в храм Василия Блаженного

Американский журнал TIME изобразил на обложке нового номера превращение Белого дома в храм Василия Блаженного. Об этом издание сообщило на своей странице в Twitter.
«Как лояльность Трампа держит Вашингтон в напряжении», — сказано в сообщении. На сайте обложка сопровождает статью, посвященную «войне российских соцсетей с Америкой». По данным издания, российские спецслужбы научились взламывать соцсети, в том числе Twitter, что дает им возможность создавать ложные инфоповоды.
«Вторые половинки»: Путин и Трамп на обложках мировых СМИ
В статье сказано, что Россия, вероятно, «обрела способность, которую долго искала, но никогда полностью не могла реализовать в холодной войне: изменять ход событий в США, манипулируя общественным мнением».